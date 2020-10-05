Ali Ece: Tarihin en kötü Beşiktaş performanslarından birisi bu!

Kadro kalitesi olarak tarihsel ortalamasının altında olan Gençlerbirliği’nin ligdeki ilk golünü atarak İstanbul’da Beşiktaş’ı yenmesi başlı başına olay. Gençlerbirliği’ni tebrik etmekle beraber birkaç oyuncu hariç tarihin en kötü Beşiktaş performanslarından birisi bu!

Milli maç arası, fikstürde bay haftası derken Beşiktaş tam 21 gün sonra ilk lig maçına çıkacak. Üç hafta, son üç maçtaki kötü tabloyu tersine çevirmek için yeterli süre. Denizli, Malatya, Gaziantep fikstüründe bambaşka bir Beşiktaş sahada olmalı!

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Ali Ece’nin yazısı