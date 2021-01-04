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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Altın ikili yokken alınan 3 puan altından bile değerli

En değerli hücum silahları Aboubakar ve Ghezzal’ın yokluğunda Beşiktaş yüzde 72 oranda topa sahip olarak tamamladığı ilk yarıda sadece 10 kez rakip ceza alanında topla buluşabildi. Bunun sebeplerinden birisi şüphesiz Güven Yalçın’ın 45 dakikada 12 kez buluştuğu topu 10 kez kaybetmesiydi.

Beşiktaş’ın en çok gol atan oyuncusu Aboubakar ve en çok asist yapan oyuncusu Ghezzal istatistiklerin ötesinde takıma ofansif açıdan çok büyük değer katan oyuncu profilleri. Onların yokluğunda Beşiktaş’ın zorlanması doğal, altın ikili yokken alınan 3 puan ise altından bile değerli.

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Ali Ece’nin yazısı

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