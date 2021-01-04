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Yaramazlara biraz batar!

Ali Çınar: Amerika’da bu hafta çok kritik iki olay yaşanacak

Amerika’da bu hafta çok kritik iki gün, iki olay yaşanacak. Birincisi, yarın yapılacak Georgia’daki Senato seçimleri, diğeriyse Seçiciler Kurulu’ndaki 306 delegenin önceden Joe Biden’a vermiş olduğu oyların Çarşamba günü Kongre’de onaylanması. Şayet Demokratlar Georgia’da 2 koltuğu da kazanırsa, Biden 4 yıl boyunca çok rahat bir dönem geçirecek. Yok, Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçiler’de kalırsa, Biden Kongre’de Cumhuriyetçiler’le pazarlık yapmak zorunda kalacak. Georgia’daki seçim kampanyalarında görev yapan Amerikalı dostlarla konuştuğumda, Cumhuriyetçilerin en az bir koltuğu alarak, Senato’da çoğunluğu koruyacağı yönünde bir hava sezdim.

Ali Çınar’ın yazısı

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