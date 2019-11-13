Aktif Bank genel müdürü: Passolig’den yılda 20 milyon lira kazanıyoruz

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passolig’den yılda 20 milyon lira kazandıklarını açıkladı.

Taraftarlar, 2013-14 sezonunda başlayan uygulamada ‘e-bilet’ satışı için zorunlu kılınan ve banka-kredi kartı özellikleri taşıyan ‘Passolig’ adlı kartı sadece iktidara yakın Çalık grubuna ait Aktif Bank’tan alabiliyor.

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Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün incelendiği Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig’in dördüncü sayısının tanıtımında konuşan Sümer şunları kaydetti: “Seyircilerden aldığımız kart ücreti en düşük 27.5 lira, en yüksek 48.5 lira. Hesap kolaylığı olsun diye 50 lira aldığımızı düşünelim. 1 milyon 600 bin kart dikkate alındığında yıllık kart nedeniyle tahsilatımız 80 milyon liraya tekabül ediyor. Bunun 40 milyon lirası kart satışları oranında kulüplere dağıtılıyor. Kalan 40 milyon liranın, 5 milyon lirası kart üretim maliyeti, 15 milyon lirası da çağrı merkezi ve gişe işletme giderlerini oluşturuyor. Yani, Aktif Bank’ın Passolig ekonomisinden kazancı yılda yaklaşık 20 milyon lira.”

Sümer, medyada Aktif Bank’ın 4.6 milyon Passolig kartının her birinden yılda 50 lira ücret aldığı varsayılarak, yılda 230 milyon lira kazandığının yazıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.