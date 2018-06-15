Akşener’in Suruç çağrısı: Herkes sakin olsun, seçime daha fazla kan düşmesin

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Suruç’taki silahlı kavgaya ilişkin, “Provokasyonlara gelmeyin, herkes sakin olsun. Bu seçime daha fazla kan düşmesin” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan kavga sonucunda üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Akşener, bayramın birinci gününde Bitlis’in Ahlat ilçesinde yurttaşlarla buluştu.

Akşener, şöyle konuştu: ”Suruç’ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ölenlere rahmet diliyorum. Suruç ilçesine bir mesaj iletmek isterim; Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik birlik beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim.”

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“Provokasyonlara gelmeyin, herkes sakin olsun. Bu seçime daha fazla kan düşmesin” diyen Akşener, hükümete de çağrı yaptı: “Devleti yönetenlerin olaya müdahale etmesi gerekiyor, tansiyonu düşürmemiz gerekiyor.”