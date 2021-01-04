Akşener, Koca’ya çıkıştı: ‘Para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden’ diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA hastası çocuklarla ilgili kampanya çağrısını eleştirmesini değerlendirdi: “Yani diyor ki sayın bakan para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yılbaşı özel çekilişinde kimseye çıkmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmesi kararlaştırılmıştı. Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu paranın SMA hastası çocukların tedavisine harcanması çağrısında bulunmuş, çağrıya politikacı ve sanatçılar başta olmak üzere yoğun destek gelmiş, sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

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Ancak Koca, kampanyayı ‘ilaç şirketlerine hizmet eden bir organizasyon’ olarak nitelendirmişti. Bakan, Twitter paylaşımında, “İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” demişti.

Fox TV’de katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Akşener ailelerin içini acıtan açıklamalarının tıp doktoru sağlık bakanına yakışmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelsin bunları ailelere anlatsın, çocukları ölümün eşiğinde bir imkan var ve o imkan dışarı gönderilse 2.5 milyon dolar, Türkiye’ye getirilse 750 bin liraya halloluyor. Bir ilaç kabul görmüş, bir ilaç kabul görmemiş. Bütün dikkat, kavga bu ikinci ilacın da onaylanması üzerine. Kampanyalar yapılıyor, insanlar destek oluyor o ilacın getirilmesi ile ilgili o parayı ödemeye yönelik hiçbir problem olmuyor. Ben SMA hastası yakınlarıyla görüştüm. Yanıyor içleri… Çıkıp 79 milyonu oraya verin; çok fazla çocuğumuz yok bu anlamda. Bunların ilaçları gelsin denilmiş ve bir gazetenin ön sayfasını dolduracak laf söylenmiş. Yani diyor ki Sayın Bakan para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden. Günü geldiğinde bunun cevabını bu millet verir. Sosyal devlet açını doyurur, çıplağını giydirir ve iyi kazanandan alır hiç kazandıramadığını, iş veremediğine, aç bıraktığına verir. Şu anda var olan hastaların tedavisi için ne yapacaksınız. Binde bir bir ihtimal varsa bunu o anne-babalara bunu nasıl anlatacaksınız? Varlık fonuna gidecek ondan sonra attaya gidecek, kimse de bu Varlık Fonu’na giren 75 milyon nereye gitti bilmez.“

‘Canınız sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz; ayıptır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin defalarca tekrarladığı eve dön çağrılarını da yorumlayan Akşener şunları söyledi: “Sayın Bahçeli’nin evine dön sözlerini ben yorumlayamıyorum fakat alışkanlık haline getirdi. Ben Bahçeli ve diğer ortak Perinçek’le ikisinin yanyana gelip büyük ortağa iletilmek üzere işsizlik nasıl ortadan kaldırılır, genç işsizlik nasıl çözülür, 30 milyar TL bütçeye müteahhitler için para koyulurken tarıma 22 milyar destek konulmasının neye tekabül ettiği üzerine kafa yormalarını ve bunu sayın Erdoğan’a sunmalarını tavsiye ediyorum. Bir siyasi parti var ve o siyasi partinin genel başkanını siz canınız sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz. Kurumsal bir yapı var burada, onun genel başkanını davet ediyorsunuz, Bunlar son derece ayıp, nezaket dışı.”