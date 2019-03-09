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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Erdoğan’a yanıt: Tehdit mi ediyorsun, hodri meydan!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Onunla hesaplaşacağız” sözüne karşılık “Hodri meydan” dedi.

Fotoğraf: DHA

Akşener, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak düzenlediği Denizli’deki mitingde “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” diyerek Erdoğan’a gönderme yapmıştı.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Akşener’i mahkemeye veren Erdoğan, “Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak” demişti.

Akşener, Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabından yanıt vererek “Hodri meydan” dedi.

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