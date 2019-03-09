Akşener’den Erdoğan’a yanıt: Tehdit mi ediyorsun, hodri meydan!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Onunla hesaplaşacağız” sözüne karşılık “Hodri meydan” dedi.
Akşener, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak düzenlediği Denizli’deki mitingde “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” diyerek Erdoğan’a gönderme yapmıştı.
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Akşener’i mahkemeye veren Erdoğan, “Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak” demişti.
Akşener, Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabından yanıt vererek “Hodri meydan” dedi.