Akşener: Yüzde 64 parlamenter sisteme dönmek istiyor

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘vatandaşın yüzde 64’ünün iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme, sivil bir anayasayla dönmek istediğini’ söyledi. Akşener, vatandaşa sorulamayan bu sorunun artık ‘anketçiler tarafından sorulduğunu’ kaydetti.

Akşener, Manavgat’ta konuştu. Fotoğraf: DHA

Akşener, Antalya programı kapsamında gittiği Manavgat’ta yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür ziyareti yapamadıklarını, Antalya ziyaretini bu kapsamda gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de siyasetin ve gündemin Ankara’da siyasetçiler arasındaki tartışmalara endekslendiğini söyleyen Akşener, “Yani, yukarıda horoz dövüşü yapmak kadar kolay hiçbir şey yok. O, ona çemkiriyor; bu, buna bağırıyor, o, ona sövüyor tamam bitti. O haftayı o şekilde geçiriyor Türkiye. Halbuki, insanımızın pek çok problemi var, işsizimiz çok” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarılı olamadığını savunan Meral Akşener, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke başarılı olsaydı ama olamadı. Buna karşılık bizim bir çözüm önerimiz var. En son vatandaşımızın yüzde 64’ü iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, eski arızalarından kurtarılmış, sivil bir anayasayla parlamenter sisteme dönmek istiyor. Dolayısıyla dün sorulmayan bu soruyu şimdi anketçiler soruyor ve vatandaşımız, milletimiz bu konuda talepkar. Türkiye’nin nefes almaya ihtiyacı var.”

Kılıçdaroğlu’na teşekkür

Antalya’nın doğu ilçelerini ziyaret eden Akşener, Aksu ilçesinde de salonda vatandaşlara hitap ederek, İYİ Parti’nin anti demokratik uygulamalara, kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasına itiraz ettiğini söyledi. İYİ Parti’nin ilk kurulduğu tarihte gerçekleştirilen genel seçimlere sokulmak istenmediğini belirten Akşener, CHP’nin 15 milletvekilinin geçici süreyle partilerine gelerek seçimlere katılmalarını sağladığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Akşener, iki günde 150 bin imza ile partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne ittifak olarak gitmesine partililerin oy birliği ile karar verdiğini dile getiren Meral Akşener, şöyle devam etti: “Eğer İstanbul, Ankara, Antalya, Adana kazanılmışsa bunu siz sağladınız. Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkardınız. Şehirli seçmenin ‘biz de yapabilirmişiz‘ kararını güçlendirdiniz. Korkmadan bizim siyasi oluşumumuzun içinde yer aldınız. Kalıcı olmaya yönelik inadınız başka siyasi oluşumlara örnek oldu. Korku duvarından arkadaşlar geçer oldular. Tarih sizi yazacak.”