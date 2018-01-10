Akşener: Erdoğan aslında Boğaziçi’ne değil Davutoğlu’na bağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik eleştirilerinin asıl hedefinin üniversitenin mezunlarından eski başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olduğunu öne sürdü.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi için “Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır” demişti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale il başkanlığı binasının açılışında konuyu, “Erdoğan, Boğaziçi’ne değil, Boğaziçi Üniversiteesi mezunu Davutoğlu’na bağırdı. O çemkirmenin ardından Davutoğlu’na olan kızgınlık var” diye yorumladı.

Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Davutoğlu yüksek lisans ve doktorasını da bu üniversitede yaptı.

AKP kulislerinde eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı safta olduğu değerlendirilen Davutoğlu, 2016’da Erdoğan’ın talebiyle başbakanlıktan istifa etmişti.