AKP’li vekil ‘kıyas yaptı’: Güneydoğu’da OHAL’i görmüyorsun, ben Paris’te gördüm

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, OHAL’in Güneydoğu’da görülmediğini ama Paris’te görüldüğünü söyledi.

İzmir’deki bir programda konuşan Dağ, OHAL’in ‘FETÖ’ ile mücadele için gerekli olduğunu belirterek, muhalefetin eleştirilerini, “OHAL’i eleştirirken bir yandan da FETÖ ile mücadele et. Şu işin mantığını anlat diyeceksin. OHAL olmadan FETÖ ile mücadele nasıl olacak. Muhalefet ‘Hem FETÖ ile mücadele et hem de OHAL ilan etme’ diyor. Hiçbir tutarlığı olmayan sözler ve ifadeler” diye savuşturdu.

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‘Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok’

OHAL’in fiilen hissedilmediğini savunan AKP’li vekil, “Karaburun’un caddesinde, sokağında yürürken OHAL’i gösterecek bir hareket var mı? OHAL’i Güneydoğu’da görmüyorsun ama Paris’te Eyfel Kulesi’nin önünde ben bizzat geçen sene gördüm. Eline almış silahı asker orada geziyor. Fransa neden OHAL kararı aldı. DEAŞ orada terör eylemi yaptığı için. Devletin içinde DEAŞ’çılar yok ki devletin içinde onları ihraç etsin. Tedbir olarak böyle bir şey uyguluyor. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok, bunu da yapmıyoruz zaten” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL hala sürüyor.