AKP’li bakanların eski danışmanı Bekleviç’in ‘Hayır Partisi’: Kuruluşumuz engelleniyor

‘Hayır Partisi’ adıyla referandum kampanyasına katılan Tuna Bekleviç, gerekli evrakları 6 Şubat’ta teslim etmelerine rağmen, partilerinin kuruluşunun ‘hukuksuzca engellendiğini’ duyurdu.

AKP’den Edirne milletvekili adayı olan, eski bakanlar Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu’nun danışmanlığını yapan siyasetçi Tuna Bekleviç, ‘Hayır Partisi’nin kuruluşunu ‘resmi’ olmasa da ilan etmiş, partinin referandumdan sonra kapanacağını açıklamıştı.

Bekleviç, anayasa değişikliğinin ‘Cumhuriyetin sonu olacağını’ savunmuştu.

‘Savcılık talimatı olduğu söylendi’

Parti adına Bekleviç tarafından yapılan açıklamada, referandum sürecinde yer almanın ‘görev bilindiği’ ve siyasi parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı’na 6 Şubat tarihinde başvuru belgelerinin eksiksiz olarak sunulduğu aktarıldı.

Bakanlıktan henüz usulüne uygun olarak ‘Alındı’ belgesinin ellerine ulaşmadığını belirten parti, açıklamasına şöyle devam etti: “Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sözlü olarak başvurunun değerlendirildiği ve parti kuruluşlarının kim olduğunu bilmediğimiz bir savcının talimatı ile inceleme altında olduğu bildirilmiş ve ‘Alındı’ belgesi verilmesinden kaçınılmıştır. Bakanlık yetkilileri, ısrarlı taleplerimiz sonucunda belge verilmemesi yönünde savcı talimatı olduğunu beyan etmişlerdir. Oysaki Siyasi Partiler Kanunu gereği İçişleri Bakanlığı siyasi parti kuruluşu amacıyla sunulan belgeleri teslim aldığı anda başvuruculara usulüne uygun bir alındı belgesi vermek ve başvuru evrakını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına göndermek zorundadır. Ancak başvuru tarihimizden bu yana 21 gün geçmiş olmasına rağmen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesinde bulunan siyasi partiler listesinde ‘Hayır Partisi’nin unvanı bulunmamaktadır. Savcılık siciline yaptığımız başvuruda da bu durum teyit edilmiştir.”

‘Demokrasi tarihimizin utancı’

Anayasa’nın 68’nci maddesinin siyasi partileri demokratik siyasi hayatın ‘vazgeçilmez unsurları’ olarak tanımladığını ve “Partiler önceden izin almadan kurulurlar” diye eklediğini hatırlatan parti, kuruluşlarının engellenmesini ‘çok partili dönemin en ciddi siyasi hak ihlallerinden biri’ olarak tanımladı.

Açıklama şöyle sona erdi: “İçişleri Bakanlığı’nın üstte ifade ettiğimiz uygulamaları demokrasi tarihimizin utanç bölümüne kaydedilecektir. Aynı tarih, bu faydasız ve amaçsız baskılara rağmen Hayır Partisi’ni kuran tertemiz gençlerimizi ve ülke çapındaki gönüllülerimizi de ‘HAYIR’la kaydedecektir.”