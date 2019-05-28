AKP’de çekişme uç verirken: Erdoğan, Arınç, Aksu, Çelik ve Yakut’u ‘memuriyet’e aldı

Bazı AKP kurucularının yeni bir siyasi oluşuma gittikleri yönündeki bilgiler hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin tanınmış dört kurucu ismine son iki günde bürokraside görevler vermesi dikkat çekti.

AKP’nin kurucu kadrosunda bulunan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu bir süredir parti yönetimiyle ters düştüğü biliniyor. Bu isimleri bu yöndeki haberleri yalanlamazken, yeni kulisler 23 Haziran seçimleri sonrası AKP içi muhalefetin sahaya çıkacağı yönünde. Parti yönetiminden tasfiye edilmiş eski isimlerin parti içi çekişmede nasıl saf tutacakları siyasi kulislerin bu günlerde en merak edilen konularından biri.

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Ankara’da yeni siyasi pozisyonlar alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da AKP’nin kurucu kadrosuna yönelik hamle geldi.

AKP’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Eski İçişleri bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Eski TBMM başkanvekili AKP’li Sadık Yakut ise bankanın yönetim kurulu üyesi oldu.

Bugün gelen son haber ise AKP döneminde çalışma, tarım ve devlet bakanlığı görevinde bulunan Faruk Çelik’in Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirilmesi oldu.

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Bu isimler 2015 seçimlerinde üç dönem kuralına takılınca milletvekili seçilememiş ve aktif siyasetten tasfiye olmuştu.