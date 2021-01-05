Akif Beki: CHP’nin üst kademelerinde başörtülü siyasetçi görmek, AK Parti’yi gururlandırmalıydı

Başörtüsü ayrımcılığı son bulmuş. Bay Kemal, CHP’nin geçmiş tutumundan dolayı özeleştiri yapmış, Sağlar’ın gerici önyargılarını da kınamış, ayıplamış, yermiş.

Toplumda marjinelliğe mahkum edilmiş bir saçmalığı, yine de kaşıyıp köpürtüyorlar.

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Türkiye’nin bu ayrımcılığı aşması, bu konuda normalleşmesi AK Parti’nin başarısı.

CHP’nin üst kademelerinde başörtülü siyasetçi görmek, AK Parti’yi gururlandırmalıydı.

Fakat öyle olmadı. Kendi başarısı olarak sahip çıkacağına, Cumhurbaşkanı Erdoğan bile CHP’nin başörtülülerine ‘vitrin mankeni’ dedi.

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Kara propaganda timleri durur mu? Bozuk ağızları ile karşı saldırıya geçtiler. Sırf CHP’de siyaset yapıyorlar diye başörtülüleri hedefe koydular, demediklerini bırakmadılar.

Halbuki eski Ak Parti’nin görmek istediği şey, tam da bu değil miydi!

Akif Beki’nin yazısı