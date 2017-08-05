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Akdağ ‘müftülere nikah yetkisi’ni savundu: Papaz da kıyıyor, memurlar yoruluyor

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi savundu: “Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın?”

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek. Türkiye’de kilise nikahıyla evlenmeyi seçen yurttaşların öncesinde resmi nikah da kıydırması zorunlu.

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‘O salondan öbür salona koştur dur’

İHA’nın aktardığına göre Akdağ, Erzurum’un yerel kanalı Kardelen Tv’deki ‘Gündem Özel’ programında konuştu.

Kimseye zorla bir şey yaptırılmadığını savunan Akdağ, “Mevcut sistem zaten devam ediyor ama arzu edenler müftüye de kıydırabilecekler. Bu vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Bu aslında nikah memurları ve belediye başkanının da işini kolaylaştırıyor. Özellikle yaz mevsimlerinde garibim evlendirme memurları ve belediye başkanları beş dakika oturamıyor, o salondan öbür salona koştur dur. Yani ne gereği var?” dedi.

Fotoğraf: DHA

Avrupa’da ve ABD’de de Hristiyan din adamlarının nikah kıydığını söyleyen Akdağ, sözlerini şöyle bitirdi: “Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabii ki kıydırabilir ne zarar var bunda. Türkiye’deki insanların birçoğu resmi nikahı ya eş zamanlı başka dini nikahla buluşturuyorlar ya da onu zaten öyle addediyorlar. Müftülerin nikah kıyacak olması herkesin işini kolaylaştıracak bir husustur, bunu tartışanlar beyhude tartışıyorlar.” 

Türkiye’de kilise nikahıyla evlenmeyi seçen gayrimüslim yurttaşların öncesinde resmi nikah da kıydırması zorunlu.

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