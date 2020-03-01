Akar: Bahar Kalkanı Harekatı sürüyor, Rusya’yla karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine saldırı sonrasında ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ başlattıklarını ve harekatın başarıyla yürütüldüğünü söyleyerek “Rusya’yla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Fotoğraf: MSB

Bugüne kadar bir İHA, sekiz helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, üç hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Suriye askerinin ‘etkisiz hale getirildiğini’ belirten Akar, “İdlib’de meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır” diye konuştu.

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Akar, Rusya’dan beklentilerinin ‘rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanması’ olduğunu ifade ederek, “Rusya’yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir” dedi.

Akar, İdlib’deki birlik, gözlem noktası ve mevzilere yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceği konusunda kimsenin şüphesi olmamasını söyledi.