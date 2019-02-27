Akademisyen yargılamalarında ilk kez bir hakim beraat için şerh düştü

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan bir akademisyene daha ceza verilirken, ilk kez beraat şerhi düşüldü.

Fotoğraf: DHA

Güneydoğuda PKK’nın hendek kazdığı kentlere yönelik operasyonlar Ocak 2016’da sürerken 1128 akademisyenin imzasıyla ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlanmıştı.

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Bildiride imzası bulunan birçok akademisyen üniversiteden ihraç edilirken PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle de hapis cezaları çıkmıştı.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Candan Badem’e ‘örgüt propagandası’ suçlamasıya bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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Karar oy çokluğuyla alınırken bir hakim Badem’in beraat etmesi yönünde karşı oy kullandı. Akademisyen yargılamalarında bunun ilk kez gerçekleştiği belirtildi.