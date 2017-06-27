Akademinin hali: İTÜ rektörü ‘Atılma gelsin’ istedi, YÖK ‘Kanunda zaten var’ dedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde öğrenciler için ‘atılma’nın geri gelmesini isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca’ya ‘hatırlatma yaptı’: “Sadece lisans değil, bütün düzeyler için azami eğitim süresi getirilmiştir.”

Türkiye gazetesine bugün bir söyleşi veren Karaca, şu ifadeleri kullandı: “Atılma olmaması çok büyük zarar. Mutlaka geri getirilmeli. Başarısız öğrencinin okulla ilişiği kesilmeli. Bunlar ciddi yığılma ve tembellik getiriyor. Başarısız öğrenciyi sistemde tutmanın mantığı yok. Hem ülkeye hem kendine zarar.”

‘Düzenleme yapılalı uzun süre oldu, galiba unutuldu’

AA’nın aktardığına göre Saraç, YÖK kanununda böyle bir maddenin zaten bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Tüm kamuoyunun, akademi camiasının ve özellikle yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin de bildiği üzere, YÖK Başkanı olmamızın akabinde başlattığımız girişimle konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmış, artık ‘üniversitelerden atılmama’ hususu kaldırılmıştır. Hatta sadece lisans değil, bütün düzeyler için azami eğitim süresi getirilmiştir. Bu düzenleme yapılalı uzun bir süre olduğu için sanırım unutuldu. Bu vesileyle maalesef malumu ilam etme durumunda kalarak, tekrar hatırlatmak istedim.”

Üniversiteden atılmaya dair kanun 30 Ekim 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.