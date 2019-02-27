Akademi içtimaya çıktı! MİT başkanından tüm üniversite rektörlerine konferans

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın verdiği ‘Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi’ konulu konferansa Türkiye’deki bütün üniversitelerin rektörleriyle üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yönetici ve akademisyenler katıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

MİT başkanı Fidan, Ankara’daki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konferans salonunda ‘Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi’ konulu bir konferans verdi.

Reklam

Türkiye’nin yükseköğretim tarihinde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye’deki bütün üniversitelerin rektörleriyle üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik konumuna değinen Fidan konuşmasında Türkiye’nin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesinin gerektiğini söyledi.

Konferans sonrası soru-cevap!

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Reklam

“… Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir.

Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir.”

Fidan, konuşmasında MİT olarak, devletin dış politikada artan etkinliğiyle uyumlu olarak yakın ve uzak coğrafyada yaşanan gelişmeleri, mevcut ve muhtemel tehdit alanlarını, aktörlerin yaklaşımlarını ve bunların ülkeye yansımalarını yakından takip ettiklerini, ülkenin tüm tehditlerle zamanında ve küresel ölçekte mücadelesine katkı sağladıklarını söyledi.

Konferans sonunda YÖK Başkanı Yekta Saraç, Fidan’a, kendisinin yayına hazırlamış olduğu Mehmet Tahir’in ‘Osmanlı Müellifleri’ adlı üç ciltlik eserini hediye etti. Konferansın sonunda Fidan akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı.



