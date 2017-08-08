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Aile bakanı böyle savundu: ‘Müftülere nikah yetkisi’yle kadın hakları güvencede

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi savundu: “Erken evliliklerin önüne geçecek, kadın hakları güvence altına alınacak.”

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek

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AA’nın haberine göre yazılı bir açıklama yapan Kaya, sözlerine “Her zaman önceliğimiz kadınlarımızın haklarını korumak” diyerek başladı.

Bakan şöyle devam etti: “Bu düzenleme, resmi nikah kıydırırken belli yaş zorunluluğu olduğu için erken yaşta evliklerin önüne geçme noktasında önem taşıyor. Ayrıca resmi nikah kıyılmadan, kadınlarımızın hakları resmi nikahla güvence altına alınmadan gerçekleştirilen evliliklere de engel olacak bir düzenleme. Ülkemizde sadece dini nikahla gerçekleştirilen evlilikler var ve bu evliliklerde kadınlarımız mağdur olabiliyor. Bu gibi evliliklerde, resmi nikahları olmadığı için kadınlarımız hiçbir hak iddia edemiyor. Resmi nikah, kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli. Gerçekleştirilecek bu düzenlemeyle isteyen çiftlerimiz il ve ilçe müftülüklerinde nikahlarını kıydırabilecek. İsteyen de bugüne kadar olduğu gibi belediyelerde kıydıracak. Ve kıyılan bu nikah, resmi nikah olacak.”

‘Devletimize güvenmemiz lazım’

Fotoğraf: DHA

Nikah kıyılması için gereken şartlarda herhangi bir değişikliğin düzenlemede yer almadığını belirten Kaya, düzenlemeyi desteklerken ‘tek önceliklerinin’ kadınların korunması olduğunu savundu.

Düzenlemenin çiftleri ‘resmi nikaha yönlendireceğini’ ve ‘kadın mağduriyetlerini önleyeceğini’ öne süren Kaya, “Sadece insanlarımıza bir seçenek sunulmuş oluyor bu düzenlemeyle. ‘İsteyen müftülüklerde, isteyen nikah dairesinde kıydırsın nikahını’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Müftülerin de devlet memuru olduğunu söyleyen bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Devletimize, kurumlarına, memurlarına güvenmemiz lazım. Belediye başkanının kıydığı nikah, talep gelmesi halinde aynı şartlar ve yükümlülükler dikkate alınarak müftülüklerde de kıyılabilecek. Nikahı kim kıyarsa kıysın, yaşı tutmayan ya da diğer tüm gerekli şartları taşımayan çiftlerin nikahı kıyılamaz.”

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