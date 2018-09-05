AİHM’le ‘yargıç krizi’: Türkiye’nin adayları elemeyi geçti, biri ‘imzacı’ akademisyen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi dolan Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne önerdiği Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar elemeyi geçti.

Seçim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun 8-12 Ekim’de Strasbourg’daki oturumunda yapılacak.

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Karakaş’ın görev süresi 30 Nisan 2017’de dolmuştu. Mevzuat gereği AİHM yargıçlığı için ülkelerin en az biri kadın olmak üzere üç aday göstermesi gerekiyor.

Türkiye yeni yargıcı belirleyecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) geçen aralık ayında önce İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül dahil üç adaylı liste iletmiş, ancak AKPM adayların yeterli kriter taşımadığına kanaat getirerek yeni liste istemişti.

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Bunun üzerine Türkiye, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, 8 Temmuz’da Yargıtay üyeliğine seçilen, adaylık sürecinde Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığını yürüten Basri Bağcı ve Hollanda’da yaşayan avukat Fatma Arslan’ı aday göstermişti.

AKPM, ikinci listeyi de ‘gerekli koşulları taşımadıkları’ gerekçesiyle geri çevirmişti.

Üçüncü bir liste hazırlayan hükümetin adaylarından birinin ‘Barış için akademisyenler’ bildirisine imza atan Prof. Dr. Necati Polat olduğu ortaya çıkmıştı. AİHM, Türkiye’nin önerdiği isimlerden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Selma Öztürk Pınar’ı reddetmişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Avrupa Konseyi nezdindeki uzmanlardan oluşan Danışma Paneli, Türkiye’nin önerdiği Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar’ın, AİHM hakimi olarak görev yapacak yeterliliğe ve niteliğe sahip oldukları yönünde görüş bildirdi. Seçim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun 8-12 Ekim’de Strasbourg’daki oturumunda yapılacak.

Bir kez daha olmuştu

AKPM, 2007 yılında da Rıza Türmen’in görev süresinin dolmasının ardından Türkiye’nin sunduğu Prof. Dr. Ruşen Ergeç, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve Prof. Dr. Arzu Oğuz’lu aday listesini ‘çok fazla seviye farkı olduğu’ gerekçesiyle iade etmişti. Türkiye’nin gönderdiği ikinci listeden Işıl Karakaş, AİHM yargıçlığına seçilmişti.

AİHM yargıçlığı için adayların İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmesi, ‘yüksek ahlaki kriterlere sahip olması’, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Akademisyen, yargıç ve avukatlıktan gelen adaylar da seçilebiliyor.