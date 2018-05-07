Ahmet Türk: Boykot gibi bir niyetimiz yok ama iktidarı HDP’siz değiştiremezsiniz

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TUNCA ÖĞRETEN

[email protected]/ @tuncaogreten

Deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, HDP’nin millet ittifakına dahil edilmemesi üzerine, boykot çağrısı olarak değerlendirilen “Öfkeliyim. HDP ve Kürtler, ikinci turda neden destek verelim diye soracaklar” sözlerine açıklık getirdi.

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Türk, “Kastettiğim şey bu değildi, boykot gibi bir niyetimiz yok. Ancak iktidarı da HDP’siz değiştiremezsiniz” diye konuştu.

Mardin’in kayyım atanan belediyesinin başkanı Ahmet Türk, geçen 24 Nisan’da Artı Gerçek’ten Fehim Işık’a konuştu ve erken seçime dair bazı açıklamalarda bulundu.

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AKP-MHP ittifakı karşısında diğer partilerin herkese hitap edecek bir ortak aday göstermesi gerektiğini belirten Türk, o gün şunları söyledi: “Bu tablo oluşunca, bizim birinci turda bu bloğun içinde yer almamız bloğa fayda değil zarar da verebilir. Türkiye’de bu durumu kriminalize edip çok rahat kullanabilecek siyasetçiler var. Bu nedenle ikinci tura kalacak adayın niteliklerine dikkat çekerek görüşlerimi dillendiriyorum. Yoksa aslında biz de kendimizi demokrasi blokunun bir parçası olarak görüyoruz. Bizim tavrımız, siyasetimiz, bugüne kadar verdiğimiz mücadele ortada.”

Türk’ün bu sözleri, HDP’ye mesafeli yaklaşanların dahi olumlu tepkisini çekti.

Tarih 3 Mayıs’ı gösterdiğindeyse muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı arayışları sonuçsuz kaldı ve her parti kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı aldı. Parlamento seçimlerindeyse geniş tabanlı olmasa da dört parti ittifakıyla barajı aşma için bir araya gelindi.

HDP ise İYİ Parti’nin itirazı nedeniyle ‘sıfır baraj’ ittifakının dışında kaldı.

Deneyimli siyasetçi Türk, bu defa RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuştu ve öfkeli olduğunu söyledi. Kürtler ve HDP dışlanarak demokratik bir gelecek inşa edilemeyeceğini savunan Türk, “Meselemiz baraj değil ama siz buraya demokrasi bloğu diyorsanız HDP’yi dışlayarak demokrasi bloğu oluşturamazsın. Siz HDP’yi dışlarsanız Kürtler de buna tepki gösterecek, ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim” dedi.

Türk’ün ikinci açıklaması, kimileri tarafından boykot çağrısı olarak değerlendirildi.

Telefonla ulaşan Diken, “Dışlanan Kürtler ikinci turda neden desteklesin” diyen Türk’ün sözlerinin mahiyetini sordu.

Türk sözlerine, “Kastettiğim şey bir boykot çağrısı değildi” diyerek başladı. CHP’nin tavrının, ‘bir demokrasi, değişim, dönüşüm kararına sahip olmadığını’ gösterdiğini savunan Türk, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim mücadelemiz ortadadır. AKP iktidarının Kürtler üzerindeki baskısı da ortadadır. Eğer demokrasi adına ortaya çıkıyorsanız, kalıcı olması için herkesi kucaklayacak bir tutum sergilemek gerekir.”

Mardin’in kayyım atanan belediyesinin başkanı, Türkiye’de pek çok sol parti, Alevi derneği ve federasyonu olduğunu da hatırlattı ve CHP’nin onlarla da görüşme yapmadığından şikayetçi oldu.

Sözlerinin boykot anlamına gelip gelmediğini bir kez daha sorduğumuz Türk, net olarak şu yanıtı verdi: “Tabii ki boykot gibi bir şey düşünmüyoruz. Biz, kendi adayımız Selahattin Demirtaş’ın ikinci tura kalması için çabalayacağız.”

Türk, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder’in, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için sarfettiği “İkinci turda AKP ile anlaşacak” sözlerini de değerlendirdi.

Yıllardır siyaset yaptığını, herkesin kendi adayını çıkardığını ve bu adaylar hakkında da kimsenin yorum yapmaya, kızmaya hakkı olmadığını belirten Türk sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk turda partimizin adayı Demirtaş’ı destekliyoruz. İkinci tura kalındığında o günkü şartları da oturup partimizle birlikte değerlendireceğiz. Başından beri söylediğim bir şey var… Eğer demokratik bir Türkiye özlemi ve isteği varsa bunun formülü ortada. HDP’yi, Kürtleri görmezden gelerek Türkiye’yi demokratikleştiremezsiniz; iktidarı da değiştiremezsiniz.”

Türk’e, HDP’nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili beklentilerini de sorduk ve şu yanıtı aldık: “Bakın, göreceksiniz Selahattin Bey yüzde 15 civarında bir oy alacak. Pek çok demokrat, aydın ve vicdan sahibi insan da ona destek verecek.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle partinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş’ın Demirtaş ile ilgili serbest bırakılması yönündeki çağrılarını da değerlendiren Türk şöyle konuştu: “Bir cumhurbaşkanı adayı haksız ve hukuksuz bir şekilde bugün içeride tutuluyor. Demirtaş’ın da diğer adaylar gibi çalışmalarını yürütmek, halkın karşısına çıkıp onların yüreğine dokunma gibi bir hakkı olmalı. Derhal tahliye edilmeli. CHP’lilerin çağrısıysa elbette memnun ediyor bizi. Bu doğru bir çağrıdır. Demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyenlerin de aynı tavrı oraya koyması gerekir.”