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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: İYİ Parti’nin cumhur ittifakına hazırlandığı iddiasına gülüp geçiyorum

Şimdi bazı çevrelerde İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na hazırlandığı yönünde iddialar dolaşıyor. Bunlara gülüp geçiyorum.

Eğer bu iddianın nedeni, İYİ Parti’de ülkücü-milliyetçi kanat ağırlık kazandığı varsayımına dayanıyorsa, boş bir iddiadır. Daha önce de ifade ettim Genel Başkan Meral Akşener dahil bu partinin ana omurgasını ülkücü-milliyetçi gelenekten gelenler oluşturuyor ve bu başından beri böyleydi. Yeni bir seçim olmadığına göre, milletvekilleri arasında da, Başkanlık Divanı’nda da, il ve ilçe teşkilatlarında da büyük oranda değişen bir şey yoktur.

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Delegeler, teşkilatlar, parlamento ve GİK’te milliyetçi-ülkücü kesimin ağırlıkta olmasını Cumhur İttifakı’na yaklaşma olarak görenler fena halde yanılırlar. Çünkü İYİ Parti’deki bu kesim, en itirazcı kesimdir ve nitekim baba ocağı MHP’ye bile isyan edip ayrılan insanların, kuzu kuzu Cumhur İttifakı’na rıza göstermesini beklemek, merhum Demirel’in tabiriyle abesle iştigaldir.

Ahmet Takan’ın yazısı

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