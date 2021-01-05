Ahmet Hakan: Fikri Sağlar’a bir kıyak gibi geldi bana bu soruşturma

Herkes ayıpladı Fikri Sağlar’ı.

Herkes eleştirdi.

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Kendi partisi bile sahip çıkmadı.

Kendi partisinin genel başkanından bile tepki gördü.

En muhalifinden en iktidar yanlısına tüm köşe yazarları kıyasıya eleştirdi Fikri Sağlar’ı.

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Birkaç aklı havada marjinal dışında, aklı başında bir tek kişi bile yer almadı Fikri Sağlar’ın yanında…

Kısacası kınanarak, yadırganarak, eleştirilerek, yalnız bırakılarak…

Cezaların en büyüğünü almış oldu.

Durum böyleyken…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Fikri Sağlar hakkında resen soruşturma başlatması…

Fikri Sağlar’ı bir anda ‘fikirlerinden dolayı yargılanan siyasetçi’ pozisyonuna yükseltmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.

Fikren mağlup olmuş bir kişiye, bir kıyak gibi geldi bana bu soruşturma.

Ahmet Hakan’ın yazısı