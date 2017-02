Ahmet Hakan: Bir terör örgütü ile İbrahim Kaboğlu arasında bağ kurmak, sadece ve sadece teröristlerin işine yarar

“Şu hayatta tanıdığın en barışçıl, en demokrat, en karınca incitmez, en şiddet karşıtı, en özgürlükçü, en vicdanlı beş kişi say” deseler…

Prof. İbrahim Kaboğlu’nu muhakkak sayarım.

O İbrahim Kaboğlu ki…

Her dönemde demokrat…

Her dönemde özgürlükçü…

Her dönemde vicdanlı…

Her dönemde şiddet karşıtı…

Her dönemde barışçı…

Olmuş, olabilmiş ender isimlerdendir.

Herhangi bir terör örgütü ile İbrahim Kaboğlu arasında bağ kurmak, sadece ve sadece teröristlerin işine yarar.

Dünyanın bütün teröristleri, “İbrahim Kaboğlu’na da terörist diyorlar, bize de” diyerek kendilerini aklamaya kalkar.

Her taşın altında FETÖ aranmasına ben de sonuna kadar kılım ama İbrahim Kaboğlu gibi bir hocayı FETÖ’den ya da terörden üniversiteden atmak ancak FETÖ’nün işi olabilir.

O derecedir yani.

Ahmet Hakan’ın yazısı