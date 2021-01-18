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Yaramazlara biraz batar!

Ahlat’taki köşk için 125 milyon lira yetmedi, 99 milyon lira daha harcanacak

25 Ağustos 2020 tarihinde açılan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki cumhurbaşkanlığı köşkü için 99 milyon lira daha harcanacak. Van Gölü kıyısındaki köşk için bugüne kadar 125 milyon lira harcandı.

Fotoğraf: Güryapı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre 2021 Yılı Yatırım Programı’nda ‘Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi Projesi’ adı altında 99 milyon liralık bütçe ayrıldı.

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Bu bütçenin 89 milyon lirasının bu yıl kullanılacağı açıkladı. Harcamanın, ‘donanım, etüt-proje, makine-teçhizat, 52 bin metrekarelik peyzaj ve 5 bin metrekarelik sosyal tesis’ için yapılacağı belirtildi.

2019 programında ödeneği 30 milyon lira olarak belirlenen köşk için aynı yıl 100 milyon lira harcanmıştı. Geçen yıl da 25 milyon lira harcama ile köşkün maliyeti 125 milyon liraya ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sultan Alpaslan bu bölgeye otağı kurduğu için aynı yere bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışacağını söyleyerek, 2018 yılında projeyi duyurmuştu. Belirlenen araziye 1071 metrekare oturum alanı ve butik oteller yapılacağı belirtilmişti.

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Proje Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesine rağmen devam ediyor.

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