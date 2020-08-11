‘Adrese teslim’ ilanla ‘İHA pilotu sertifikası’ şartıyla aranan büro personeli bulundu!

Trabzon Üniversitesi’nin büro personeli ilanında ‘adrese teslim’ denebilecek özelliklerin arandığı ve bu özellikleri karşılayan tek bir adayın bulunarak işe alındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: trabzon.edu.tr

26 Haziran’da üniversitenin rektörlüğü giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 4/B sözleşmeli 10 büro personeli alınacağı duyurdu.

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KPSS B grubu puan sıralamasının esas alınacağı ve yazılı-sözlü sınav yapılmaksızın personel alımının yapılacağı belirtilen duyuruda bir aday için istenen nitelikler dikkat çekti.

Büro pesoneli olarak işe alınacak kişiden mühendislik fakültelerinin harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümlerinden mezun ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ticari pilot sertifikası sahibi olması istendi.

Personel alım başvuru sonuçlarına göre işe alınan Sena A. 63.8 KPSS puanıyla ve “Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır” notuyla kadroya alındı.

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Trabzon Üniversitesi’nde aynı soyadı taşıyan araştırma merkezi müdürü profesör de bulunuyor.