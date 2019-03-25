‘Adayları PKK’yla ilişkili’ denen CHP’den suç duyurusu ve tazminat davası

CHP, partinin belediye meclis üyesi adaylarının PKK’yla ilişkilendirilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Fotoğraf: chp.org.tr

AA’nın haberine göre partinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın gündeminde adaylara yöneltilen suçlamalar ve ‘Kürdistan haritası’ bulunan sahte bildiriler de vardı.

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CHP’li sözcü, soru üzerine, belediye meclis üyeliği için Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurularda şartların belli olduğunu söyledi.

Öztrak, bu kapsamda, CHP’li belediye meclis üyelerininin başvurularının kabul edildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır. Kendi gözlerindeki merteği görmeyip, ‘Çapağa bakın’ diyen bir kampanya sürecini yaşıyoruz.”

Antalya’da bugün üzerinde CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin logoları bulunan, ‘Bu bir halk ayaklanması’ yazılı sahte broşürler dağıtılmıştı.

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Öztrak, konuyla ilgili de şunları ifade etti: “Her gün yeni bir provokasyon ortaya çıkıyor. Son olarak CHP’nin hiçbir zaman benimsemediği ifadelerin yer aldığı, ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır’ başlıklı bildirilerin hazırlandığı, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı, bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Partimizin dünya görüşüne 180 derece zıt olan bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Bu provokasyonları artık bıraksınlar. Bu seçimin sonuçlarını da edepleriyle kabul etsinler.”