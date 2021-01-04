“Açım” diyen kızına altı saatte konserve açtıran baba topa tutuldu

ABD’de, karnının aç olduğunu söyleyen kızını fasulye konservesini açması için altı saat uğraştıran, açamazsa yemek yiyemeyeceğini söyleyen baba sosyal medyada topa tutuldu.

Fotoğraf: www.abc.net.au

Podcast yapan, aynı zamanda müzisyen John Roderick, yaşananları Twitter hesabından paylaştı.

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Twitter kullanıcılarının ‘fasulye baba’ adını taktığı Roderick, kızının kendisine karnının acıktığını söylediğini ve fasulye pişirmesini istediğini yazdı.

Paylaşımlara bakılırsa, dokuz yaşındaki kız çocuğu ona teneke kutudaki fasulyeyi ve konserve açacağını götürdü. Roderick ona, “Konserve nasıl açılır biliyor musun” diye sordu. “Hayır” yanıtı alınca da ‘öğretici ebeveyn rolünü oynamanı tam zamanı’ diye düşündü ve kızından konservenin nasıl açıldığını öğrenmesini istedi.

Küçük kız altı saat süreyle aç karnına uğraştı, kutuyu açmayı başardı ve ‘fasulyeleri yemeye hak kazandı.’

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Kızı için gerçek bir sınav olduğunu, ona yardım etmeden konserve kutusunu açmayı başardığını belirten Roderick’in mesajı sonrasında sosyal medyada kıyamet koptu!

Çoğunluk, bunun iyi bir tutum olmadığını savundu.

Gazeteci Jason Schreier, “Bence çocuklara yalnız olmadıklarını ve bir şeyin nasıl yapılacağı konusunda yardım istenmesinin utanılacak bir şey olmadığını öğretmek çok değerli” diye yazdı.

Bir başka kullanıcı, Roderick’in tavrını ‘gülünç’ olarak niteledi, kızının karnını doyurduktan sonra konserve açacağını nasıl kullanacağını öğretmesinin daha doğru olduğunu savundu.

Bazı öğretmenler de bunun çocuk büyütmede doğru bir yöntem olmadığını ifade etti. Çocukların ‘aç olmadıkları’ zaman daha iyi öğrendiklerinin altını çizdi.

Kimileri, çocuğa kötü muamele edildiğini yazarken kimileri de Roderick’in ilgi çekmek için ‘hikaye’yi uydurmuş olabileceğni yazdı.

Bir kullanıcı ise babanın yaptığında bir yanlışlık olmadığını çocuğun kişisel gelişimine katkı sağlayacağını savundu.

Bazılarının ‘ırkçılık’ ve ‘cinsiyet ayrımcılığı’yla suçladığı Roderick, önce kendisini savundu ancak sonra tweet’leri sildi.