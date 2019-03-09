ABD’li kadın futboculardan federasyona ‘cinsiyet ayrımcılığı’ davası

ABD kadın milli futbol takımının oyuncuları ülke federasyonuna cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıkları gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre takımın 28 kişilik kadrosu, 7 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’na üç ay kala, erkeklerden daha düşük maaş aldıklarını ve kötü koşullarda çalıştıklarını savunarak yargıya başvurdu. Üç kez dünya şampiyonu olan takımın oyuncularından Carli Lloyd ve Megan Rapinoe federasyona cinsiyet ayrımcılığına son vermeleri için çağrı yaptı.

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Los Angeles kentinde mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle dendi: ”Kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil etmek zorunda. Ancak aynı sorumluluklara sahip olmalarına rağmen işverenleri konumundaki federasyon onlara erkek futbolculara oranla daha az para ödüyor. Federasyon, dünya şampiyonu olduklarında bile onlara hiç şampiyonluk görmeyen erkeklerden daha düşük maaş ödedi. ”

Federasyondan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sendikadan ise ”Hakları verilene kadar kadın futbol takımının arkasındayız” açıklaması geldi.

2016’da da beş ABD’li kadın oyuncu aynı gerekçelerle dava açmıştı.

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ABD kadın milli futbol takımı 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ilk maçlarını Tayland’la oynayacak.

