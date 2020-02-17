AB’den, Libya’ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel’de düzenledikleri toplantıda Libya’ya silah ambargosunu ‘havadan ve karadan denetleme kararı’ aldığı bildiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Finlandiya ve Hırvatistan dışişleri bakanlarıyla, toplantı sırasında. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, Avusturya’nın bu konudaki vetosunu kaldırması üzerine söz konusu karar alınabildi. Kararın, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in haftalar süren girişimleri ve görüşmeleri sonucu alındığı belirtiliyor. Borrell, AB’nin bu konuda bir karar almadığı takdirde Libya’yı Rusya ve Türkiye’ye bırakacağını savunduğu kaydediliyor.

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İtalya Dışişleri Bakanı di Maio, karar sonrası açıklamasında.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, kararın alınmasından sonra AB dışişleri bakanları adına yaptığı açıklamada, “Libya’ya silah akışını bloke etmek için yeni bir misyon oluşturulması konusunda mutabık kaldık” dedi.

Borrell ise ‘yeni misyon’un Mart sonuna kadar göreve başlayacağını umduğunu belirtirken, ‘operasyonun Libya sularında değil, uluslararası sularda icra edileceğini’ kaydetti. Borrell, ayrıca AB’nin Mısır-Libya kara sınırında da devriye görevi yapmasının beklenemeyeceğini bildirerek, “İki bağımsız ülke arasındaki anlaşmaya müdahale etmek bizim için çok zor” dedi. Mısır-Libya sınırından, Doğu Libya’da üslenen General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine ağır silah, top ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldığı, Birleşmiş Milletler raporlarına da yansımıştı.

Borrell dün, ‘Avrupa’nın yeni bir güç isteği geliştirmesi gerektiğini’ söyledi.

AB dışişleri bakanlarının toplantısı sırasında Almanya’nın, Libya’ya silah ambargosunun ‘yeni bir misyon’ aracılığıyla izlenmesi ve söz konusu ‘misyon’un ‘donanma’ ile desteklenmesini istediği, ancak bazı AB ülkelerinin önce buna karşı çıktığı ise gelen haberler arasında.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıda “Bu misyonun Libya’ya silah getirenlerin rotasına yani Doğu Akdeniz’e yönelen bir donanma bileşeni de olmalı” dedi.

Ancak Avusturya, Macaristan ve İtalya ‘misyonun donanma bileşenine’ karşı çıktı. Bu ülkeler yeni misyonun donanma ayağının olması halinde tıpkı Akdeniz’de 2015’de başlatılan ‘Sophia misyonu’nda yaşandığı gibi daha çok sığınmacıların kurtarılacağını, dolayısıyla asıl hedefine hizmet etmeyeceğini savundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, “Sophia misyonu sona erdi. Yeni misyon öncelikle (Libya) hava sahasının izlenmesine odaklanmalı” dedi. Schallenberg, Libya’nın doğusunun izlenmesi gerektiğini belirtti. İtalya ve Macaristan dışişleri bakanları da benzer görüşleri dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Akdeniz’deki yeni misyonun ağırlık noktasının silah ticaretini engellemek olması gerektiğini vurguladı.