ABD’de ‘corona’ paniği: Silah başvurularında 22 yılın en büyük artışı

ABD’de Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı hızla artarken, silah sahibi olmak isteyenlerin sayısı da son 22 yılın en büyük artışını gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 112’ye yükselirken, vaka sayısı da 215 bin 344’e çıktı.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, silah alabilmek için yapılması gereken ‘geçmiş sorgulamasına’ başvuranların sayısı bir ayda yüzde 32 arttı.

Şubat ayında 2.8 milyon olan sorgulama başvurusu sayısı, mart ayında 3 milyon 740 bin 688’e yükseldi.

Mart ayındaki bu artış, geçmiş sorgulama verilerinin kaydedilmeye başlandığı 1998 yılından bu yana en çok başvurunun yapıldığı ay oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump, dünkü günlük basın toplantısında “Ulusumuzu zor günler bekliyor. Önümüzdeki birkaç hafta korkunç olacak” demişti.