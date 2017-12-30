ABD tüm dünyayı İran’daki gösterilere desteğe çağırdı

Amerikan yönetimi İran’da iki gündür devam eden rejim karşıtı gösterilere açık destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı dahil halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor.”

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Dünyaya çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de zengin tarihi ve kültürü olan bir ülkenin İranlı siyasiler tarafından ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevrildiğini belirterek şunları kaydetti: “İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.”