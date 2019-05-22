Abbas Güçlü yazdı: Yeni sistemi, bürokratlar da medyadan öğrendi

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı Ziya Selçuk’un son açıkladığı ortaöğretim reformundan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) haberinin olmadığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Selçuk’un hafta sonu açıkladığı yeni lise eğitim planı, ders sayıları azaltılırken din derslerinin tüm lise eğitimi boyunca zorunlu tutulması nedeniyle tartışılıyor. Tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, sosyoloji, beden eğitimi ve sanat derslerinin seçmeli olması da ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca matematik de lise sonda seçmeli hale geliyor.

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Eğitim haberleriyle tanınan Milliyet yazarı Abbas Güçlü de bugünkü yazısında açıklanan reform planını, sınav odaklı sistemi daha da güçlendireceği yönünde eleştirdi.

Güçlü, ayrıca, plandan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve lise sonrası üniversite eğitiminin uygulayıcısı YÖK’ün haberinin olmadığını yazdı: “Güya, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde politikayı üst kurullar belirleyecek, uygulamayı da bakanlıklar yapacaktı! Ama Eğitim ve Öğretim Politikaları Yüksek Kurulu, 2023 Vizyonu’nda olduğu gibi liselere yönelik yeni düzenlemeleri de kararlar alınıp, açıklandıktan sonra medyadan öğrendi!”

Bazı derslerin konularının başka derslerle yeni isim altında birleştirilerek okunacağını da belirten Güçlü “Ancak bu dersleri kimin vereceği belli değil” dedi.

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Abbas Güçlü yeni ders programını da şöyle aktardı:

9. sınıf (8 ders): Zorunlu: Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler Deneyimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Seçmeli: Spor-Sanat, Müzik, Drama, Yönetim Bilimleri, Fotoğrafçılık, İşletme, Finans, Sanat.

10. sınıf (10 ders): Zorunlu: Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik 1 veya Matematik Uygulamaları, Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilgi Kuramı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Seçmeli: Girişimcilik, Drama, Müzik, Sanat Tarihi, Yönetim Bilimleri, Peygamberimizin Hayatı, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor, Anadolu Mitolojisi.

11. sınıf (10 ders): Zorunlu: Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik 1 veya Matematik Uygulamaları, Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilgi Kuramı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; SEÇMELİ: İleri Görsel Sanatlar, İleri Müzik, Bilim Tarihi, Moda Tasarımı, Kuran-ı Kerim, Pyhton Kodlama, Uluslararası İlişkiler, Türk Dünyası Ortak Tarihi, Yönetim Bilimleri.

12. sınıf (7 ders): Zorunlu: Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Seçmeli: Yabancı Dil, Matematik Ağırlıklı, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı, Sanat ve Teknoloji dersleri.