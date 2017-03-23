AA’nın iddiası: Avrupa Parlamentosu, Daily Sabah’ı yasakladı

Avrupa Parlamentosu’nun, Daily Sabah gazetesini yasakladığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı (AA), ‘referandum gerilimi’nin yaşandığı Hollanda’nın AP üyesi Jeroen Lenaers’in Daily Sabah’ın yasaklanması için başvuruda bulunduğunu, AP Başkanı Antonio Tajani’nin de inceleme sonucunda gazetenin dağıtımını yasakladığını öne sürdü.

Daily Sabah’ın AP’ye dağıtımı salı günleri yapılıyordu.

AA’nın haberinde AP Basın Birimi Müdürü Marjory van den Broeke’nin de kararı doğruladığı, ancak gerekçesini bilmediği bilgisine yer verilirken, Broeke’nin talebin gazetenin yayın çizgisinden rahatsızluk duyan bazı üyelerden geldiğini söylediği belirtildi.

Erdoğan dile getirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu şunları söylemişti: “Türkiye’den Daily Sabah’ı Avrupa Parlamentosu’na sokmak istemeyenler var. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz; karşılığını getiriyor. Onlar burada yerli, milli bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, siz de bunun karşılığını göreceksiniz.”