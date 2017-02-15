590 bin kişi daha: İşsizlik yüzde 12.1’e, genç işsizlik yüzde 22.6’ya yükseldi

2016’nın kasım ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 12.1’e yükseldi.

Böylece işsizlerin sayısı aynı dönemde 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.

Genç işsizliği artıyor

15-24 yaş arası genç işsizliği 3.5 puan birden yükselerek yüzde 22.6’ya ulaşırken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.6 puanlık artış ile 12.3 olarak gerçekleşti.

Tartım dışı işsizlik de 1.9 puanlık artış ile 14.3 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45.8 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.