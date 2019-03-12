‘3’üncü Dünya Savaşı’nda ABD darmaduman: F-35’ler havalanamıyor bile

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation’ın üzerinde çalıştığı 3’üncü Dünya Savaşı simülasyonlarında, ABD güçleri Çin ve Rusya orduları karşısında ‘darmaduman’ edilerek yeniliyor; Türkiye’nin de almak istediği F-35’ler havalanamadan yok ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Breaking Defense’de yer alan habere göre RAND analisti David Ochmanek şunları söyledi: “Oyunlarımızda Rusya ve Çin’le savaştığımızda ‘maviler’ (ABD) genelde ‘darma duman’ ediliyor. Çok fazla insan kaybediyoruz. Çok fazla ekipman kaybediyoruz. Genelde hedefimizde – yani karşı tarafın saldırmasını – engellemekte başarısız oluyoruz.”

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Haberde simülasyonlara göre savaşın kara, deniz, hava, uzay ve siber uzay cephelerinin tamamında ‘çekişmeli’ geçtiği belirtiliyor. Bu durum ABD’nin geçmişte keyfini sürdüğü üstünlüğü elde etmekte zorlanacağına yoruluyor.

Simülasyonlardaki ABD karşıtı ‘kırmızı’ güçler ABD hayalet uçaklarını daha pistteyken imha ediyor, ABD savaş gemilerini batırıyor, ABD üslerini yok ediyor ve kritik öneme sahip ABD askeri sistemlerini ortadan kaldırıyor.

Savaş simülasyon ve oyunlarında onlarca yıl deneyime sahip eski savunma bakan yardımcısı Robert Work de şunları söyledi: “Bildiğim her senaryoda, F-35’ler havalanabilirlerse hava üstünlüğünü ele geçiriyorlar. Ama daha havalanmadan yerde imha ediliyorlar.”