31 gün oldu: Cinsiyet uyum ameliyatına izin verilmeyen trans tutuklu ölüm orucunda

Cezaevinde bulunan trans kadın Buse, cinsiyet uyum operasyonuna (cinsiyet değişikliği) izin verilmediği gerekçesiyle 31 gündür ölüm orucunda.

Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şubesinde bugün Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’nde bulunan Buse’nin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

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Basın toplantısına Buse’ye hukuki destek veren İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Hapiste LGBTİ+ Ağı’ndan Derya Özata ve LGBTİ+ hareketinden aktivistler katıldı.

‘Lehte kararlar var’

‘Buse’nin arkadaşları’ imzalı açıklamada, Buse’nin cinsiyet kimliğini hapiste tanımladığı ifade edildi.

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Buse lehine mahkeme kararı ve doktor raporunun olmasına rağmen kadının cinsiyet uyum operasyonu için hastaneye sevk edilmediği aktarılan açıklamada, ameliyatın Buse’nin yasal hakkı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, ameliyatın Adalet Bakanlığı tarafından ‘hayati önemde olmadığı ve aciliyeti bulunmadığı’ gerekçesiyle engellediği belirtilerek Buse’nin bu tutuma karşı başladığı ölüm orucunun bugün itibariyle 31’inci gününde olduğu bilgisi verildi.

‘Bir şey olursa sorumluluk bakanlıkta’

Açıklamada, şöyle dendi: “Ölüm orucunu sürdüren arkadaşımız Buse üzerinde geçici ya da kalıcı, olası tüm psikolojik ve bedensel hasarlardan, doğrudan mahkeme kararına rağmen, sağlık hakkına erişime engel teşkil edici kararlar alan Adalet Bakanlığı’nı sorumlu tuttuğumuzu ifade ediyoruz.”

Buse’nin cezaevinde 17 yıl daha kalacağı belirtildi.