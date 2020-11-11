27 çocuğa istismardan yargılanan öğretmene 621 yıl hapis cezası

Antalya’da 27 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmen M.A.K.’ye 621 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan öğretmene, önceki duruşmada açıklanan mütalaada 800 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Davanın bugünkü karar duruşmasına öğretmen SEGBİS’le katılırken, veliler ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

‘Suçsuzum’ dedi

Öğretmen, suçlamaları kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Savcı 20 çocuk için ceza istedi

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen yedi öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

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‘Birden fazla kez tekrarladı’

Mahkeme başkanı, kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, Türk Ceza Kanunu’nun hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını anlattı.

Hakim, cezada sanığın öğretmen oluşu ve eylemini birden çok tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığına dikkat çekti.

621 yıl ve öğretmenlikten men

Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık, bir çocuğa yönelik işlenen suçtan beraat etti.

Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.

Veliler sevinçten ağladı

Karar salondaki aileler tarafından ayakta alkışlandı. Veliler, mahkeme başkanı ve heyetine ağlayarak teşekkür ederek “Adaletinize kurban olayım. Sizin ellerinizden, ayaklarınızdan öpüyoruz. Bu akşam rahat uyuyacağız. Adalete olan güvenimiz arttı” dedi.

DHA’nın haberinde, hapis cezasının, bir sanıklı davada verilen en ağır ceza olarak tarihe geçtiği belirtildi.