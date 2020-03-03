2019’da saç ekimi için Türkiye’ye 500 bin kişi geldi: 1.5 milyar dolar ciro

2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin kişi geldi, sektörde 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, sağlık turizmine ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, 2019’da sağlık turizmi için Türkiye’ye 1 milyon 87 bin kişi geldi. Toplamda 10.2 milyar dolar ciro elde edildi.

2018’de ise kişi sayısı 890 bin iken, ciro 8.5 milyar dolardı.

Böylece bir yılda kişi sayısında yüzde 22, ciroda yüzde 20 artış görüldü.

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Çakmak, Türkiye’nin sağlık turizminde ciro açısından dünyada üçüncü, kişi sayısında beşinci olduğunu belirtti.

Saç ekiminde ise bir yılda kişi sayısı ve ciroda yüzde 46’şar artış kaydedilirken, 2010’da kişi sayısındaki 110 bin ve ciroda 330 milyon dolarlık rakamlar dikkate alındığında, 10 yılda sektörün yaklaşık beş kat büyüdüğü görülüyor.

Çakmak, 2020’de hedeflerininse kişi sayısında 650 bin, ciroda 1 milyar 950 milyon dolar olduğunu söyledi.

Saç ekiminde fiyatlar 1000 dolar ila 4 bin dolar arasında değişirken, konaklama ve ulaşım da dahil edildiğinde bir kişiden 3 bin dolarlık gelir elde edildiği belirtildi.