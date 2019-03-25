2018’de işsiz sayısı 3.5 milyona yükseldi: Her beş gençten biri işsiz

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin artarak 3 milyon 537 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2017’ye göre yüzde 0.1 artışla yüzde 11 olarak kaydedildi. 2018’de her beş gençten biri işsizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.1 puanlık azalışla yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile yüzde 20.3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artışla yüzde 11.2 olarak gerçekleşti.

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İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin artarak 28 milyon 738 bin, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 47.4 olarak kayda geçti. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65.7 kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 29.4 olarak gerçekleşti.

Tarımda çalışan sayısı 167 bin azaldı

Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.4’ü tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 54.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 53.2 oldu

İşgücü 2018 yılında bir önceki yıla göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72.7, kadınlarda ise 0.6 puanlık artışla yüzde 34.2 olarak kaydedildi.

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En yüksek işsizlik doğuda

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesindeyken işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5.1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 55.3 ile TR21’de (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30.5 ile TRC3’te (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt).

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59.7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 40.7 ile TRC3’te (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt).