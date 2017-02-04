’18 yaşına geldiğinde isterse değiştirir’: Oğlunun adını ‘Muhammed Ali Beşiktaş’ koydu

Beşiktaş taraftarı Mesut Karasi, iki yıl önce dünyaya gelen oğlunun adını ‘Muhammed Ali Beşiktaş’ koydu.

‘Çocuğun hayatıyla oynuyorsun’

DHA’nın haberine göre, bunun çocukluk hayali olduğunu dile getiren baba Karasi, şunları söyledi: “Çocuğum olursa adını Beşiktaş koyacağım demiştim. Babam buna karşı çıktı. Onun hayali de Muhammed Ali ismini koymaktı. Asıl hayalimse Beşiktaş 1903 koymaktı. O da olmuyor zaten. Nüfus müdürlüğüne gittim, Muhammet Ali Beşiktaş ismini söyledim. Nüfus müdürüyle tartıştık. ‘Çocuğun hayatıyla oynuyorsun’ dedi. Ben de ona ‘Şu an sen kendi hayatınla oynuyorsun’ dedim. Babam iki üç ay benimle hiç konuşmadı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım, ismi değiştirmedim. Babam hala ‘Git değiştir’ diyor. 18 yaşına geldiğinde kendi değiştirmek isterse değiştirir. Keşke babam benim ismimi Beşiktaş koysaydı.”

‘En büyük hayalim Beşiktaş’ta oynaması’

Oğlunun futbolcu olmasını istediğini belirten Karasi, “Ben futbol oynuyordum. Futbolcu olacaktım, ama ailem izin vermedi. Bunun için onlara kızdım, evi terk ettim. Benim en büyük hayalim Beşiktaş’ta oynamaktı, şimdiki en büyük hayalim oğlumun Beşiktaş’ta oynaması” diye konuştu.

‘Maç saatinde mağaza yansa dahi çalışmam’

Siyah-beyazlı ekibin maçlarını kaçırmadığını, bu yüzden işinden olduğunu anlatan fanatik Beşiktaş taraftarı, şöyle devam etti: “Bir mağazada çalışıyordum. İşe girerken sözleşmeye de sürekli çalışırım, ama Beşiktaş’ın maçının olduğu saatte çalışmam diye yazdırmıştım. Mağaza yansa dahi çalışmam. İşe girerken zaten ben yokum demiştim. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı, gitmeme izin vermediler. Ben de İstanbul’a derbiye gittim, işten de ayrıldım.”