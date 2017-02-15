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Yaramazlara biraz batar!

16 Nisan ayarı: ÖSYM, referandum gününe denk gelen iki sınavı erteledi

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ilişkin referandumun yapılacağı 16 Nisan’daki iki sınav ertelendi.

Fotoğraf: İstanbul Üniversite

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (STS) sınavlarının 22 Nisan’da yapılacağını duyurdu.

Sınavların sonuçları 17 Mayıs’ta açıklanacak.

ÖSYM’nin güncellediği sıınav takvimine kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandumun 16 Nisan’da yapılacağını açıklamıştı.

YSK açıkladı: Referandum 16 Nisan’da

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