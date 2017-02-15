16 Nisan ayarı: ÖSYM, referandum gününe denk gelen iki sınavı erteledi

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor” diyen eski MHP milletvekili Durmuş Yılmaz’a “Sevdanın kutsallığını anlamayıp kendi çapsızlıklarının faturasını MHP’ye kesiyor” diye yanıt verdi.