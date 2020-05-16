’12-17 yaşları doğurmak için ideal’ diyen Özgüven’in görevine son verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV’deki bir programda 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ‘mükemmel vücutları olduğunu’ savunarak, “İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” diyen öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in görevine son verdi.

Fotoğraf: Twitter

Üniversitenin açıklaması şöyle: “Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir.”

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Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir.

KAMUOYUNA DUYURULUR. — İstanbul Aydın Üniversitesi #EvdeKalİAÜ (@IAUKampus) May 16, 2020

​Üniversitenin daha önceki açıklamasında Özgüven’in açıklamaları nedeniyle hakkında hukuki süreç başlatıldığı bildirilmişti.