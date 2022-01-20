Zeynep Oral: Sezen Aksu’ya linç girişiminde bulunanlara en güzel yanıtı, yine bu toplum verdi

Sezen Aksu’ya linç girişiminde bulunanlara en güzel yanıtı, yine bu toplum verdi. “Sokaktaki adam”dan sanatçısına (Zülfü Livaneli, Mustafa Sandal ve niceleri) sonsuz teşekkürler!..

O güruh, beş yıl önceki şarkıya bugün neden tepki gösterdi? Bahçeli’nin topa girmesinden hilafet çağrısı yapan imamlara, fırsat bu fırsat Diyanet’in işgüzarlığına, nedir bu şiddet? Bırakalım bunu tepemizdekiler yanıtlasın! Duyduğunu, okuduğunu anlamayan cahillere de Allah akıl fikir versin!

Bu kadar da zorlama bir tartışma olmaz ki! 21. yüzyılda kimileri deli saçması tartışmalarla milleti bölmeye, ayrıştırmaya devam etsin, biz işimize bakalım! Sezen Aksu bir Türkiye şarkısıdır. Şarkılarıyla milleti ayırmak, bölmek bir yana, birleştirir, bütünleştirir. Gülümser, ülke Akdeniz olur.

Zeynep Oral’ın yazısı