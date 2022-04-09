Zeynep Gürcanlı: Washington 2023 seçimlerini beklemeye kararlı

ABD’deki Biden yönetimi ile göreve başladığı günden bu yana, attığı pek çok adıma rağmen Washington’la istediği yakınlaşmayı elde edemeyen AK Parti hükümeti, Ukrayna’da oynadığı barışı kolaylaştırıcı rol nedeniyle buzları kırmaya başlamış görünüyor.

Washington yönetimi Ankara’ya karşı politikasında hala temkinli; Bir yandan “havuç” olarak adlandırılabilecek olumlu adımlar atarken, diğer yandan ilişkilerde yeniden soğumaya yol açabilecek gelişmelere karşı uyarıları da elden bırakmıyor.

Amerikan karar vericileri Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye’nin bölgesindeki önemini, NATO içinde oynadığı kilit rolü yeniden keşfetmiş görünüyorlar ve buna yatırım yapıyorlar. Ancak Türkiye-ABD ilişkileri ısınırken, aynı sıcaklığın ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili kişisel ilişkilerine yansıdığını söylemek ise –şimdilik- söz konusu değil.

Belli ki Washington yönetimi Başkan düzeyinde kişisel alanda adım atmak için Türkiye’deki 2023 seçimlerini beklemeye kararlı…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı