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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Ortadoğu’da ‘yeni bir dünya’ kuruluyor ancak Türkiye bu fotoğrafta yok        


Tarihe tanıklık ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Herkes Ukrayna’ya yönelik Rusya saldırısına odaklanmışken, Ortadoğu’da yeni ittifaklar kuruluyor.

Ortadoğu’da gerçekten “yeni bir dünya” kurulmakta. Ancak Türkiye henüz bu fotoğrafta pek yok.          


AK Parti hükümetinin NATO zirvesinin yapıldığı Brüksel’de çok uğraştığı Biden-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken’a Ankara tarafından yapılan Ortadoğu’ya mevcut seyahat turu çerçevesinde Türkiye’ye de uğraması telkinleri de sonuç vermedi.          

Belli ki AK parti hükümetinin önce BAE, ardından İsrail’le barışması yeterli değil.             

Seçim kampanyası sırasında AK Partili yetkililerin yerden yere vurdukları ABD Başkanı Biden’la buzlar erimeden;          

Mısır’da AK partili yetkililerinin “katil” ya da “darbeci” sıfatlarıyla andıkları Sisi ile barış olmadan;          

Kaşıkçı cinayeti sonrasında bulunduğu “Veliaht” mevkisinden düşürülmeye çalışılan Muhammed Bin Salman da Ankara’da “turkuaz halılarda” ağırlanmadan;         

Türkiye yeni Ortadoğu fotoğrafına giremeyecek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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