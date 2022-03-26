Zeynep Gürcanlı: Belli ki Ankara’ya yönelik yaptırım baskısı artacak

NATO toplantısından çıkan sürpriz sonuç ise, Çin’e yapılan çağrı oldu. NATO üyesi ülkeler Çin’e Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyma, Moskova yönetiminin yaptırımdan kaçmak için başvurabileceği yöntemlere alet olmama çağrısı yaptılar.

Bu çağrı Türkiye açısından önemli; NATO zirve toplantısına Türkiye adına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiri ile üçüncü bir ülkeye yapılan “yaptırımlara uy” çağrısına imza koymuş oldu. Oysa Türkiye izlediği “tarafsızlık” politikası nedeniyle Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarının hiçbirine henüz katılmış değil. Üçüncü ülkelere “yaptırımları deldirme” çağrısına imza attığı andan itibaren, Ankara’dan da beklentinin aynı yönde olacağı aşikar.

Nitekim Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’ye gelmesi muhtemel “yaptırımlara uy” baskısının ilk işaretini de NATO zirve toplantısında yaptığı açıklama ile verdi bile.

Hollanda Başbakanı Rutte’nin geçen hafta içindeki Ankara ziyaretinde de diplomatik bir dille Türkiye’ye “yaptırımlara katılmanı bekliyoruz” mesajı verdiğini de buraya not düşmekte fayda. Belli ki Ankara’ya yönelik yaptırım baskısı giderek artacak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı