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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Asıl amaç yaptırımları sürdürmek


Washington’dan Putin’e kişisel olarak yöneltilen “savaş suçlusu” iddialarının tonunun artmasında siyasi bir amaç olması muhtemel.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Putin aleyhindeki suçlamayı bir adım daha ileri götürerek “soykırım” demesi de bunun kanıtı gibi.


Belli ki Amerikan yönetimi;

  • “savaş suçu” kavramı ile bir yandan Batılı müttefikleri bir arada tutmayı;
  • Diğer yandan Rusya’ya yönelik yaptırımları uzattıkça uzatmayı planlıyor.

O kadar ki, Rusya ile Ukrayna savaşı bitirip her konuda “anlaştık” dese bile, “savaş suçları” Putin ve Rusya’ya karşı uluslararası yaptırımların devamı için “bahane” olarak kullanılabilecek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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