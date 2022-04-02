Zeynep Gürcanlı: ‘Altılı masa’ başarılı olursa, ‘İsrail modeli’ gündeme gelebilir

Macaristan pazar günü yapılacak seçimlerle yeni parlamentosunu belirleyecek.

Başbakan Victor Orban’ın partisine karşı altı muhalefet partisinin birleşip, seçimlere ortak Başbakan adayı ve ortak listelerle girmesi, Türkiye’de de oluşmakta olan “muhalefet bloğu” için örnek niteliğinde.

Ancak Türk siyasindeki gidişat konusunda tek örnek Macaristan değil; Eğer “6’lı masa” Macaristan muhalefetinin yaptığını yapıp seçime ittifak halinde girer ve başarılı olursa, bu kez gündeme “İsrail modelinin” gelme olasılığı büyük.

İsrail’de yapılan art arda gelen ve aralarındaki süre sadece aylarla ölçülen dört erken seçimde hiçbir siyasi parti parlamentoda hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu bulamadı. Sonunda dört erken seçimin ardından 8 muhalefet partisi bir koalisyon hükümeti oluşturdu.

Bu koalisyon hükümetinin özelliği, görev yapacağı 4 yıl için “dönüşümlü Başbakanlık” sistemini benimsemiş olması. Buna göre, görev süresinin ilk iki yılında bir partinin lideri, ikinci dönemde ise bir başka partinin lideri Başbakanlık görevini üstlenecek.

Bu sistemin muhalefetin bloğunun Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden başarılı çıkması halinde, Türkiye’de de 2023 seçimleri sonrasında, farklı bir versiyonla uygulanması söz konusu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı