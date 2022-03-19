Zeynep Gürcanlı: ABD-Türkiye arasındaki soğuk ilişkilerde bir dönüm noktası

Ukrayna’da yaşanan savaş, ABD ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkilerde bir dönüm noktası olmaya doğru ilerliyor.

Savaş öncesinde ve süreç boyunca Ankara-Washington hattındaki temaslar, iki ülke arasında daha somut bir iş birliği mekanizması kurulmasının da yolunu açmış görünüyor.

Bu yakınlaşmanın getireceği ilk somut gelişmenin ise, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı satışında gerçekleşmesi bekleniyor. Amerikan hükümeti ile yapılan görüşmelerde, F-16 satışı konusunda ciddi bir sıkıntı olmadığı ortaya çıkmış durumda. Biden yönetimi ile bu satışa ilişkin teknik görüşmeler devam ediyor. Teknik görüşmelerin ise yaz başında bitmesi, dolayısıyla F-16 satış trafiğinin sonbaharda hızlanması bekleniyor.

Yine diplomatik kulislere yansıyanlar, Amerikan yönetiminin bu satış konusunda “Kongre’deki Türkiye aleyhtarı havaya işaret etmeye” devam ettiğini gösteriyor. Ancak Ankara’nın görüşü, Biden yönetiminin bastırması halinde, F-16 satış süreci konusunda Kongre engelinin aşılabileceği yönünde.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı